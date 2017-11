Immobilien werden in Deutschland auch als Betongold bezeichnet. Dies liegt vor allem daran, dass Immobilien eine stabile Entwicklung zeigen. In Zeiten niedriger Zinsen können Privatanleger über Crowdfunding-Plattformen sich an Immobilien beteiligen. Auf wallstreet-online.de finden interessierte Anleger eine kostenlose Übersicht zu den wichtigsten Immobilien-Crowdfunding-Plattformen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...