Die Bahn will in großen Bahnhöfen neue Anlaufstellen errichten, um Reisende schneller zu informieren. Die erste "DB Information"-Station ging nun in Nürnberg in Betrieb. Zudem gibt es neue Selbstbedienungsterminals.

Fahrgäste sollen in großen deutschen Bahnhöfen künftig schneller und einfacher Auskunft bekommen. Möglich machen sollen das neu gestaltete Anlaufstellen. Am Donnerstag ging in Nürnberg die bundesweit erste "DB Information" in Betrieb. Sie bietet unter anderem Selbstbedienungsterminals. Bisher bildeten sich wegen Zugverspätungen oft lange ...

