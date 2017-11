FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag am Kassamarkt gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 22 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,065 Prozentpunkten. Dem standen 43 Gewinner mit Kursaufschlägen von bis zu 0,820 Prozentpunkten gegenüber. Unterm Strich kaufte die Bundesbank Anleihen in einem Volumen von 0,1 Prozent.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,46 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/zb

AXC0169 2017-11-23/14:53