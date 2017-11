Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG Unternehmen: PNE Wind AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 23.11.2017 Kursziel: 3,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017, Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,70 auf EUR 3,80. Zusammenfassung: Auf ihrem Kapitalmarkttag am 15. November gab PNE Wind ihre Strategie bekannt, das Unternehmen von einem Windprojektentwickler in einen Clean Energy Solution Provider zu transformieren. PNE wird in den Bereichen Wind- und Solarprojektentwicklung, Speicher, Power-to-Gas, Energiehandel- und -vermarktung sowie Energiedienstleistungen aktiv sein. Darüber hinaus will das Unternehmen in neue Märkte wie Lateinamerika, den mittleren und fernen Osten und Afrika expandieren. Diese Märkte dürften in den nächsten Jahren stark wachsen. Da die europäischen Märkte wettbewerbsintensiver werden und oft stagnieren, sehen wir die regionale Expansion als zukünftigen Wachstumstreiber für PNE. Die Transformation der Energiemärkte zu sauberer und dezentraler Energieproduktion ist ein globaler Trend, eine ökologische Notwendigkeit und schon jetzt oder in naher Zukunft ein ökonomischer Vorteil. Diese Transformation schafft neue Geschäftsmodelle und befördert neue Märkte wie Speicher oder Sektorkopplung. Wir glauben, dass PNEs neue Strategie dem Unternehmen neue Wachstumsfelder erschließt und die Risiken des Geschäftsmodells senkt, das in der Vergangenheit fast ausschließlich von der Windprojektentwicklung - einem volatilen Geschäft, das anfällig für regulatorische Veränderungen ist - abhängig war. PNE plant, dass durchschnittliche jährliche EBIT mittelfristig um 30-50% zu erhöhen und die Ertragsvolatilität zu senken. Wir haben unsere mittelfristigen EBIT-Prognosen angehoben und das Kursziel auf EUR3,80 (bisher: EUR3,70) erhöht. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.70 to EUR 3.80. Abstract: At its 15 November Capital Markets Day, PNE Wind announced its strategy to transform the company from a wind project developer into a clean energy solution provider active in wind and photovoltaics (PV) project development, storage, power-to-gas, energy supply management, and energy services. Furthermore, PNE wants to expand into new markets such as Central America, the Middle and Far East, and Africa, which look set to show strong growth in coming years. Given more competitive and often stagnating European markets, we see regional expansion as a future growth driver for PNE. The transformation of energy markets towards clean and distributed energy production is a global trend, an ecological necessity, and current or future an economic advantage. This transformation creates new business models and drives new markets such as storage and sector coupling. We believe that PNE's new strategy opens up new growth areas for the company and derisks the business model, which in the past was almost completely dependent on wind project development-a volatile business prone to regulatory changes. PNE plans to increase average annual EBIT by 30-50%, and reduce earnings volatility in the medium term. We have increased our medium-term EBIT forecasts and the price target to EUR3.80 (previously: EUR3.70). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15923.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

