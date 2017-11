Baden-Baden (ots) - Dienstag, 28. November 2017 (Woche 48)/23.11.2017



20.15 MARKTCHECK checkt ... Aldi Süd



03.45 MARKTCHECK checkt ... Aldi Süd (WH von DI)



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Mit gutem Beispiel voran - von Menschlichkeit und Nächstenliebe



Sind wir eine Gesellschaft von Egoisten? Täte uns nicht allen etwas mehr Menschlichkeit gut? Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben in den Dienst Anderer stellen oder in einer Notsituation selbstlos zum Helden werden. Diese Menschen gehen uns mit gutem Beispiel voran ... Die einen kämpfen ihr Leben lang unermüdlich für die gute Sache, setzen sich mit gesellschaftspolitischem oder sozialem Engagement für die Rechte der Schwächeren und für das Gemeinwohl ein. Andere sind Alltagshelden. Wie die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder liebevoll umsorgt und gleichzeitig aufopferungsvoll ihren demenzkranken Vater pflegt. Oder Menschen, die anderen zum Bespiel nach einem Schicksalsschlag ohne zu zögern selbstlos zur Seite springen und einfach für sie da sind. Andere werden von einer Sekunde auf die nächste zum Helfer in der Not. Wenn sie entscheiden, einzugreifen anstatt wegzusehen, und damit Zivilcourage beweisen. Nicht ohne Risiko, denn oft bringt man sich in einer solchen Situation selbst in Gefahr oder riskiert sogar sein Leben für einen anderen Menschen. Was treibt Menschen an, die sich unermüdlich und selbstlos für andere einsetzen - und das in diesen krisenhaften Zeiten, in denen der Egoismus weit verbreitet scheint?



Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten!



13.00 (VPS 12.59) BW+RP: Sport extra: 3. Liga live FC Carl Zeiss Jena - Karlsruher SC Moderation: Christian Döring



15.00 BW+RP: Eisenbahn-Romantik



Kurvenreiche Moseltalbahn Erstsendung: 12.01.2016 in SWR/SR



(bis 15.45 - weiter wie mitgeteilt)



16.00 Weihnachtsmarkt Stuttgart Moderation: Sonja Schrecklein und Markus Brock



Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt gilt nicht nur als einer der größten, sondern auch als einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Das SWR Fernsehen sendet live aus der festlich geschmückten Budenstadt. Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und Markus Brock präsentieren Geschichten und Musik rund um den Advent, stellen das Angebot der Weihnachtsmarktstände vor und zeigen ausgefallene Ideen für Weihnachtsgeschenke. Mit dabei ist Youtube-Star Sally Özcan, die mit ihren kreativen Backrezepten ein Millionenpublikum im Internet begeistert. Bärbel Stolz alias Prenzlschwäbin wirft einen komödiantischen Blick auf den Advent. Volkskundeexperte Werner Mezger beleuchtet heimische Weihnachtstraditionen und beantwortet Zuschauerfragen zum Christkind, zum Weihnachtsmarkt und Co. Musikalische Gäste sind Isabel Varell, Marc Marshall, die Hymnus-Chorknaben aus Stuttgart sowie der Pop-Chor Stuttgart.



21.00 (VPS 20.59) Zum 85. Geburtstag von Bernhard Vogel am 19.12. Bernhard Vogel - Einer von hier



Er ist der einzige deutsche Politiker, der zwei Länder an der Spitze führte. Erst erfolgreicher Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, dann neuer Landesvater von Thüringen: Bernhard Vogel hat das Miteinander von Menschen zu seinem Beruf gemacht. Auch und gerade zwischen Ost und West. Ein Polit-Wissenschaftler und Brückenbauer, dem das Leben die Überwindung von Gegensätzen zur entscheidenden Aufgabe gestellt hat.



Er ist einer der Großen des Südwestens: Weichensteller des deutschen Schulsystems, politischer Krisenmanager und prägender Freidenker der Christdemokratie. Kaum ein Politiker hat so viele große Themen gesteuert. Kaum jemand ist für seine unauffällige Art so verkannt worden. Doch wie hürdenreich ist das Miteinander, wenn die Eltern konfessionelle Grenzen trennen und der eigene Bruder den parteipolitischen Konkurrenten führt? Wie viel Unauffälligkeit ist nötig, wenn man nach dem Einenden sucht und Brücken baut? In einem außergewöhnlichen Film zeigen die Autoren Kai Diezemann und Ulrike Gehring das Portrait eines Politikers, der in seinem Streben nach Miteinander seiner Zeit immer voraus war.



23.15 lesenswert quartett



Denis Scheck im Gespräch mit Insa Wilke, Ijoma Mangold und Sandra Kegel



Denis Scheck moderiert das traditionsreiche Kritikerquartett. Wie immer sind Ijoma Mangold (Literaturchef der Zeit) und die Literaturkritikerin Insa Wilke dabei, Gast im Quartett ist Sandra Kegel, die Literaturchefin der FAZ.



1. Daniel Kehlmann, Tyll



Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat mit "Vermessung der Welt" bewiesen, dass klassischer Stoff und Bestseller sich nicht widersprechen. Er lässt Ulenspiegel in seinem neuen Roman durch den 30-jährigen Krieg reisen. Von vielen Kritikern wird das Buch als das Ereignis schlechthin dieses Buchherbstes gefeiert.



2. Homer: Ilias



Die Ilias ist einer der Urtexte des Abendlandes, die Schilderung eines grausamen Krieges, ein Mythos, der nebenbei auch noch das transportiert, was wir unter Menschlichkeit verstehen. Jetzt liegt die Vorgeschichte des trojanischen Krieges als Prachtausgabe in den Buchläden, neu übertragen von Kurt Steinmann.



3. John le Carré: Das Vermächtnis der Spione



Eigentlich hat sich der Held längst aus dem Agentendasein zurückgezogen - da wird er einbestellt. Der Geheimdienst wurde verklagt. Er soll sich rechtfertigen für zahllose Eigenmächtigkeiten aus der Zeit des kalten Krieges.



4. Irene Dische: Schwarz und weiß



Die deutsch-amerikanische Erzählerin Irene Dische hat mit ihrem neuen Roman acht Jahre gewartet - er entführt die Leser ins New York der 70er und 80er Jahre, erzählt die Geschichte von Lili, deren Eltern vor Hitler flohen und die jetzt als Model in New York lebt und Duke, den sie aus armen Verhältnissen zu sich holt und der eine sagenhafte Karriere als Weinkenner antritt.



Beitrag wird als Hörfilm ausgestrahlt!



23.30 Die Herren mit der weißen Weste



Spielfilm Deutschland 1969 Erstsendung: 20.05.2004 in Das Erste



Beitrag wird als Hörfilm ausgestrahlt!



03.55 Die Herren mit der weißen Weste (WH) Spielfilm Deutschland 1969 Erstsendung: 20.05.2004 in Das Erste



