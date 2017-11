Frankfurt - Der Baumwollpreis stieg gestern in New York auf ein 2,5-Monatshoch von 71,76 US-Cents je Pfund, so die Analysten der Commerzbank. Seit Wochenbeginn habe sich Baumwolle um mehr als 3% verteuert. Neben steigenden Ölpreisen und einer allgemein positiven Marktstimmung gegenüber Rohstoffen würden Nachrichten aus Indien den Baumwollpreisen Auftrieb geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...