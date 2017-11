Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im CSU-Machtkampf soll erst Anfang Dezember eine endgültige Entscheidung über die künftige personelle Aufstellung fallen. Anders als in Medien berichtet sei bei einer Fraktionssitzung am Donnerstag in München noch keine Entscheidung getroffen worden, sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer nach einer Sitzung des Gremiums in München. "Es sind überhaupt keine Personen genannt worden", erklärte er. "Wahrscheinlich in der ersten Dezember-Woche" werde der Vorstand einen entsprechenden Vorschlag für den Parteitag machen.

Seehofer wolle "in den nächsten Tagen mit allen Beteiligten der Partei, aber auch der Fraktion Gespräche führen" und werde "am Ende dieser Gespräche einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten". Berichte über eine bereits gefallene Entscheidung nannte Kreuzer eine "typische Falschmeldung". Der CSU-Chef habe "die Entscheidung völlig offen gelassen". Am Donnerstag werde "mit Sicherheit keine abschließende Entscheidung über Personalfragen" fallen.

Bayerns Finanzminister Markus Söder betonte nach der Sitzung, die CSU müsse sich für 2018 gut aufstellen. "Da haben wir heute einen wichtigen Grundstock gelegt für einen Prozess", sagte er. "Wir müssen aufeinander zugehen", forderte er. "Es ist eine ernste, es ist eine herausfordernde Zeit". Man müsse versuchen, als CSU wieder zu der "legendären Entschlossenheit" zurückzukehren, und er werde seinen Teil dazu beitragen.

Seehofer selbst hatte unmittelbar vor der Sitzung noch erklärt, am Abend werde "alles klar sein". Während der Sitzung hatte der Bayerische Rundfunk gemeldet, eine Entscheidung sei gefallen, nach der Seehofer CSU-Chef bleibe und Söder neuer bayerischer Ministerpräsident werde. Auch die Bild-Zeitung berichtete, diese Lösung zeichne sich ab. Eine endgültige Entscheidung sei für den nächsten CSU-Parteivorstand am 4. Dezember angepeilt, hatte aber auch der BR bereits erklärt.

