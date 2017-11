Köln (ots) - Ab 30 Euro Einkaufswert gibt es eine von sechs Ausgaben pro Einkauf gratis



Seit genau 50 Jahren begeistern die Geschichten aus Walt Disney "Lustiges Taschenbuch" ganze Familien. In diesem Monat erschien zudem im Verlag Egmont Ehapa Media die 500. Ausgabe mit den Abenteuern rund um die Charaktere von Donald Duck, Micky Maus und Co. Anlass für REWE eine exklusive Sammel-Edition aufzulegen. Eines von sechs Taschenbüchern erhalten Kunden in den kommenden vier Adventswochen - pro Einkauf und Tag - ab einem Einkaufswert von 30 Euro kostenlos an der Kasse dazu. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Klein und Groß, denn das Walt Disney "Lustige Taschenbuch" ist altersübergreifend gleichermaßen beliebt und fördert bei Kindern die Lesekompetenz.



Jedes "Lustige Taschenbuch" der REWE Sammel-Edition umfasst 100 Seiten mit mehreren Geschichten. Darin enthalten ist jeweils immer eine Geschichte der Disney Stars in deutscher Erstauflage. Die Cover und Buchrücken sind gestalterisch so aufeinander abgestimmt, dass sie zusammen eine Sammlung ergeben. Neben der Ausgabe an der Kasse bietet REWE den Kunden die Möglichkeit, sich selbst das gewünschte Taschenbuch-Exemplar an einem Aktionsaufsteller zu entnehmen. Der Gratis-Ausgabezeitraum ist vom 27. November bis 23. Dezember und solange der Vorrat reicht. Wer auf keinen Einkaufswert von mindestens 30 Euro kommt, kann das "Lustige Taschenbuch" der REWE Sammel-Edition auch zum Preis von je 3,99 Euro erwerben.



REWE kommuniziert das Angebot breit über verschiedene Kanäle. So gibt es weitere interessante Informationen unter rewe.de/LTB. Zum Beispiel ein Quiz, mit dem ein Teilnehmer herausfinden kann, welchem Disney Charakter er am ähnlichsten ist.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen und Fotos: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de