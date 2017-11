Wien - Bei der Alten Leipziger steht ein Vorstandswechsel an, so die Experten von "FONDS professionell".Walter Botermann gehe Mitte 2018 regulär in den Ruhestand. Ihm solle dann Christoph Bohn nachfolgen, der zeitgleich für weitere fünf Jahre zum Vorstandsmitglied bestellt worden sei. Bohn sei seit 2007 im obersten Gremium der Alten Leipziger tätig und derzeit für die Betriebsorganisation, IT und das Personal zuständig. Er übernehme zukünftig die Ressorts Strategie, Steuerung, Risikomanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Compliance und Revision von Botermann. Das Personal werde er auch weiterhin innehaben.

