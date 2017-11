Wien - Nachdem Frankfurt als möglicher neuer Standort der Bankenaufsichtsbehörde EBA den Kürzeren zog, wird im Hintergrund an neuen Konzepten gefeilt, um die Main-Metropole als Finanzstandort aufzuwerten, so die Experten von "FONDS professionell".Der deutsche Fondsverband BVI fordere, dass das sogenannte "Euro-Clearing von Zinsswaps" künftig nicht mehr in London, sondern in der Europäischen Union (EU) stattfinde - mit Frankfurt als möglichem Favoriten.

