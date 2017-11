Der Dax schwankt am Donnerstag um die 13.000 Punkte, ohne einen klaren Kurs zu finden. Wegen des US-Feiertages "Thanksgiving" wird es keine Impulse von der Wall Street geben. Die Schwankungen könnten sich verstärken.

Ohne die wegen "Thanksgiving" geschlossene Wall Street haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag keinen klaren Trend gefunden. Am Nachmittag notierte der Dax wenig verändert bei knapp 13.000 Punkten. Der EuroStoxx50 trat bei 3571 Zählern auf der Stelle. Wegen fehlender Impulse aus den USA dürfte der Handel im weiteren Verlauf weiter ausdünnen, sagten Börsianer. Die schon am Morgen zu beobachtenden starken Kursbewegungen könnten sich dann noch verstärken.

Die Schwankungen zeigten aber auch, dass die Nervosität wegen der politischen Unsicherheiten in Berlin zunehme, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. Am Donnerstagnachmittag wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit SPD-Chef Martin Schulz sprechen. Bei CSU-Beratungen in München war die Personaldebatte um Partei-Chef Horst Seehofer ein Thema.

Zunächst drückte aber vor allem der starke Euro auf die Stimmung. Denn mit dem höheren Wechselkurs könnten sich die Absatzchancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...