Ein Euro-Kurs von 1,20 Dollar gerät wieder in Reichweite. Denn an den Märkten herrscht die Sorge, dass die Wirtschaft in den USA einfach zu gut läuft, um wahr zu sein. Auch ein anderes Phänomen erklärt die Kursentwicklung.

Es geht wieder aufwärts beim Euro: Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Donnerstag bei 1,1830 US-Dollar und damit höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,1749 Dollar festgelegt. Der Euro findet damit zu seinem fundamentalen Aufwärtstrend des Jahres 2017 zurück.

Rückblick: Am 8. November setzt sich Donald Trump gegen Hillary Clinton in einem engen Rennen um die US-amerikanische Präsidentschaft durch. Seine fantastischen Versprechen - Deregulierung, Infrastrukturinvestitionen, Steuersenkungen - finden an der Wall Street begeisterte Aufnahme. Der Dollar steigt deutlich gegenüber dem Euro im Kurs. Zum Jahreswechsel spekulieren viele Beobachter auf eine kommende Euro-Dollar-Parität; der Euro liegt unter 1,04 Dollar. Selbst für Analysten großer Banken wie Deutscher Bank, Citigroup oder Morgan Stanley ist es nur noch eine Frage von wenigen Monaten, bis der Wechselkurs 1:1 notiert.

Anfang 2017 wird jedoch immer deutlicher, dass die meisten Trump'schen Prestigeprojekte zum Scheitern verurteilt sind, etwa die Abschaffung der umstrittenen Gesundheitsreform "Obamacare". Trump fehlen im republikanisch dominierten Kongress die Mehrheiten für seine Vorschläge. Gleichzeitig scheitern rechtsextreme Parteien bei Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich, was den Optimismus in Europa befeuert. Das Blatt wendet sich, der Euro klettert langsam, aber kontinuierlich bis auf über 1,20 Dollar am 8. September.

So hätte es weitergehen können, doch im Herbst stoppt die Entwicklung. Europa schlittert erneut in politische Probleme: Die deutsche Bundestagswahl endet mit unsicherem Ausgang, die Krise um die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen verschärft sich, - und Trump legt konkrete Pläne vor für eine Steuerreform in den USA. Der Euro sinkt, steht am 7. November wieder bei gut 1,15 Dollar.

Diese Herbstdelle ist nun vorbei. Aktuell kehrt der Euro zu seinem Aufwärtstrend von 2017 zurück, der Kurs von 1,20 Dollar aus dem Spätsommer gerät ins Blickfeld. Analysten machen vor allem zwei Gründe für das Erstarken der Gemeinschaftswährung aus.

Die US-amerikanischen Wirtschafsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...