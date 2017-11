Die umfangreichen Diskussionen zwischen Fachleuten aller Art nehmen wir zur Kenntnis. Da es absolutes Neuland auf dem Gebiet der Währungen ist, steht dieses Thema auch in keinem Lehrbuch. Dazu kommen eigene Interessen wichtiger Institutionen, deren Ablehnung von Bitcoin absolut verständlich ist.



Doch es ist nun einmal ein Markt, der sich entwickelt und nicht zu ignorieren ist. Die Werthaltigkeit lässt sich mit den herkömmlichen Kriterien ebenfalls nicht messen. Über die Parteien, die in diesem Markt operieren, lässt sich gewiss streiten. Rund 200 Mrd. $ Marktwert sind jedenfalls nicht zu ignorieren. Daher ist ein Bitcoin-Zertifi kat wie ein Jeton am Roulette-Tisch. Hohe Volatilität dieses Kurses ist klar angesagt und vorerst auch typisch. Mit einem Jeton im Wert von rd. 8.000 oder 7.000 Dollar können Sie mitspielen. Ein Rendite-Investment ist es auf jeden Fall nicht. Unser 1. Einstieg lag bei 5.250 Dollar.



