Berlin (pts034/23.11.2017/14:55) - Der Projektentwickler GBI AG wurde für die Entwicklung der Marke SMARTments business mit dem So!APART-Award 2017 ausgezeichnet. Die Ehrung - vergeben am gestrigen Mittwoch im Rahmen des jährlichen Treffens der Serviced Apartment-Branche - wurde mit "besonderen Leistungen im Segment der Serviced Apartments" begründet. Dank des von der GBI AG entwickelten Konzeptes können Reisende, die mindestens eine Woche und bis zu sechs Monate in der Stadt bleiben, bereits in mehreren deutschen Städten zu günstigeren Preisen als in Budget-Hotels übernachten und dennoch einen hohen Komfort genießen. Anett Gregorius, Mitglied der So!APART-Jury und Gründerin und Leitern des Beratungsunternehmens Apartmentservice Consulting lobte als Laudatorin, dass die GBI AG mit diesem Ansatz dem gesamten Segment der Longstay-Anbieter helfe. So seien neue Zielgruppen erschlossen worden, die über das Angebot der GBI AG erstmals auf solche Longstay-Unterkünfte aufmerksam gemacht wurden. Dank Kitchenette können sich Gäste je nach Bedarf selbst versorgen oder den Komfort eines Hotels genießen. Bisher hat die GBI AG fünf SMARTments business in Deutschland im Betrieb, davon drei in Berlin, jeweils eines in Hamburg und München. Hinzu kommt ein Haus in Wien. Die vor wenigen Wochen in Berlin eröffneten 151 Apartments in der Treskowallee 115 in Karlshorst und 183 weitere Apartments in der Storkower Straße 156a am Prenzlauer Berg sind wie an den anderen Standorten bereits ausgebucht. "Auch die Vorbuchungen auf mehrere Monate hinaus zeigen, dass in Großstädten ein erheblicher Bedarf an solchen Unterkünften besteht", sagt Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI AG. Dafür sorgen eine gestiegene berufliche Mobilität und geänderte Familienstrukturen. Zu den Gästen der SMARTments business gehören vor allem Projektmitarbeiter, Berater, Berufseinsteiger, Pendler, Künstler mit befristeten Engagements sowie Reisende, die ausgedehnte touristische Aufenthalte planen. Zudem gibt es eine große Nachfrage vor allem von Unternehmen, die ganze Kontingente mieten. Benötigt werden diese Unterkünfte dann auch für neue Beschäftigte, die zum Job-Start große Probleme bei der Suche nach Unterkünften haben. Neue Zielgruppen erschließt die GBI AG mit dem SMARTments-business-Angebot durch eine übersichtliche und attraktive Preisstruktur: Ein bis zu 25 Quadratmeter großes Studio kostet etwa im Objekte in Berlin-Karlshorst bei dem Mindest-Aufenthalt von einer Woche 42 Euro pro Nacht. Bleibt der Gast mindestens einen Monat, zahlt er nur 28 Euro, bei drei Monaten 24 Euro. "Dass ein SMARTments business für Langzeit-Gäste deutlich günstiger ist als ein Hotel, ist nicht nur für Gäste, die aus eigener Tasche zahlen, ein wichtiges Argument - neben anderen Vorteilen wie einer möglichen Selbstversorgung, einer flexiblen Nutzung und individuellen Gestaltung der Räumlichkeiten", erläutert Michael Blind, Geschäftsführer der SMARTments business Betriebsgesellschaft: "Auch Unternehmen, welche die Kosten für ihre Beschäftigten übernehmen, schätzen den finanziellen Vorteil sehr." Aufgrund der großen Nachfrage will die GBI AG das Angebot an SMARTments business in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Nicht nur in anderen Großstädten wie Frankfurt, sondern auch in wirtschaftsstarken Mittelstädten, wo es ebenfalls an solchen Unterkunftsmöglichkeiten mangelt. __________________ Über die GBI AG (Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen) : Die GBI AG entwickelt Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen mehr als 10.000 Zimmer. Intensiviert hat die GBI AG seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® ihr Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Unter dem Namen SMARTments student wurden bisher mehr als 3.777 Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Nürnberg, Essen und Wien fertiggestellt, sind im Bau oder geplant. Im Bereich SMARTments business umfasst die Projektliste 753 Apartments in München, Hamburg, Berlin und Wien. Hinzu kommt aktuell die Entwicklung der neuen SMARTments-living-Projekte in deutschen Großstädten. 