=== 08:15 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Gipfeltreffen der "Östlichen Partnerschaft", Brüssel 09:00 DE/Handelsblatt, Jahrestagung "European Banking Regulation" (seit 22.11.), Frankfurt *** 09:00 FR/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Konferenz der Banque de France, Paris *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 116,7 zuvor: 116,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,0 zuvor: 124,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 108,9 zuvor: 109,1 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6 *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Oktober - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Moody's) - Verkürzter Handel am US-Aktienmarkt (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

