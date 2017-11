Köln (ots) -



- Langfristiges Darlehen für Erweiterungsinvestitionen - Neue Produktionslinien für Ventilatoren und LED-Leuchten - Begleitung durch Business Support Services



Bangladesch produziert derzeit vorrangig Bekleidungsartikel. Um weitere Quellen für lokales Einkommen zu generieren, sind Investitionen in andere Sektoren wichtig. Dazu gehört die bislang wenig entwickelte Kunststoffindustrie. Für Erweiterungsinvestitionen der Banga Building Materials Ltd. (BBML) stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ein langfristiges Darlehen in Höhe von 15 Mio. US-Dollar bereit. Die Investitionen dienen dazu, bestehende Kapazitäten auszuweiten und neue Produktionslinien für Ventilatoren und Energie sparende LED-Leuchten zu etablieren.



BBML erzielt derzeit einen Großteil seiner Umsätze mit der Produktion von Rohren, Türverkleidungen und Badezimmerarmaturen. Im Zuge der jetzt anstehenden Erweiterung sollen neue Geschäftsfelder wie Leuchten und Ventilatoren ausgebaut werden. Das Unternehmen ist Teil der PRAN-RFL Gruppe, ein Mischkonzern mit 95.000 Beschäftigten, der aus einer Lebensmittel- und einer Kunststoff-Sparte besteht. BBML wurde 2007 als eines der ersten Unternehmen in der Kunststoff-Sparte gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die jetzt geplanten Erweiterungsinvestitionen sollen weitere 1.500 Arbeitsplätze entstehen.



"Mit Banga Building Materials Ltd. verbindet uns eine gute Zusammenarbeit. Jetzt begleiten wir das Unternehmen dabei, seine Kapazitäten in bestehenden Geschäftsfeldern auszuweiten und neue zu erschließen. Damit tragen wir auch zur Stärkung der lokalen Industrie in Bangladesch bei", betonte Jochen Steinbuch, Leiter des DEG-Büros Bangkok, anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Dhaka. "Wir freuen uns, dass uns die DEG als Partner beratend zur Seite steht und uns das für unser Vorhaben benötigte Kapital zu angemessenen Konditionen bereitstellt. Dies ermöglicht uns, neue Produkte zu günstigen Preisen für die Verbraucher auf den Markt zu bringen", so Ahsan Khan Chowdhury, CEO und Vorstandsvorsitzender der PRAN-RFL Gruppe.



Im Rahmen ihres Beratungsangebots "Business Support Services" unterstützt die DEG BBML ergänzend dabei, Maßnahmen im Bereich Corporate Governance und Arbeitssicherheit umzusetzen. Qualifizierte Arbeit und Einkommen sind bedeutsam, damit Menschen Perspektiven entwickeln können. Die DEG leistet mit ihren Finanzierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern dazu einen wichtigen Beitrag. Die von ihr mitfinanzierten Unternehmen beschäftigen insgesamt rund 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



