BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner will den Familiennachzug für Flüchtlinge mit beschränktem Schutzstatus noch einmal durch den Bundestag aussetzen lassen. Dazu kündigte er eine entsprechende Gesetzesinitiative an.

"Wir schlagen vor, den Familiennachzug noch einmal über März 2018 hinaus auszusetzen, solange wir nicht in der Lage sind, den Menschen in Sachen Integration, Schulen, Wohnungen gerecht zu werden", sagte Lindner im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel. "Wenn jemand aber durch Arbeit für seine Familie sorgen kann oder in humanitären Härtefällen, könnte es Ausnahmen geben", ergänzte er.

Der Familiennachzug war der größte Zankapfel zwischen Union, Grünen und FDP bei den Jamaika-Verhandlungen. Die Große Koalition hatte vergangenes Jahr im Asylpaket II beschlossen, dass Flüchtlinge mit dem sogenannten subsidiären Schutz ihre Angehörigen für zwei Jahre nicht nach Deutschland holen können. Die Regelung läuft im Frühjahr aus. Linder warnte davor, dass Thema der AfD zu überlassen, "die in der Frage des Familiennachzugs kalt, herzlos und auf Abschottung bedacht ist". Er schlägt deshalb vor, eine Härtefallkommission für schwierige Fälle einzurichten.

Einen verringerten Schutz erhalten Flüchtlinge, die nicht persönlich verfolgt werden, aber durch die Verhältnisse im Land in Lebensgefahr sind, weil zum Beispiel Bürgerkrieg herrscht. Diese Schutzberechtigten dürfen zunächst nur ein Jahr in Deutschland bleiben, bei Verlängerung können noch einmal zwei Jahre hinzukommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 08:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.