Delticom startet neuen Geschäftskunden-Onlineshop mit Schwerpunkt auf Motorradreifen und -zubehör.

Das breite Angebot von Motorradreifenonline.de orientiert sich exklusiv an den Bedürfnissen der Motorradbranche.

Umfangreiches Sortiment, hohe Verfügbarkeit und günstige Preise ermöglichen Händlerkunden flexible Reaktion auf Nachfrage mit attraktiven Margen.

Mit Motorradreifenonline.de startet Europas größter Internet-Reifenhändler Delticom einen Onlineshop, der exklusiv auf den Bedarf von Motorradwerkstätten und -händlern ausgerichtet ist. Ab sofort können Händlerkunden auf Motorradreifenonline.de auf ein umfassendes Sortiment an Motorradreifen aller Marken und Größen, Schläuche, Zubehör und hochwertige Öle zugreifen. Der Onlineshop bietet eine ausgezeichnete ganzjährige Verfügbarkeit des enormen Portfolios aus 150.000 Motorrad- und Rollerreifen. Es reicht von allen etablierten Motorrad-Premiumherstellern wie Michelin, Bridgestone, Metzeler, Dunlop, Continental oder Pirelli bis hin zu renommierten Qualitätsmarken wie Avon, Heidenau oder Mitas. So erhalten Händlerkunden einen optimalen Handlungsspielraum, um jeden Biker mit dem für seinen individuellen Bedarf passenden Reifen bedienen zu können. Weitere Vorteile von Motorradreifenonline.de sind einfache Bedienung, faire Konditionen und günstige Preise, die attraktive Margen ermöglichen.

Das breite Angebot von Motorradreifenonline.de orientiert sich exklusiv an den Bedürfnissen der Motorradbranche (Photo: Business Wire)

"Unser Ziel ist, unseren Händlerkunden die besten Chancen auf gutes Geschäft und Neukundengewinnung zu eröffnen", sagt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. "Ob Sport, Touring, Enduro, Motorcross oder Racing Biker sind verschieden und haben außerdem häufig sehr genaue Vorstellungen davon, welcher Reifen für sie der richtige ist, auch abhängig vom eigenen Budget. Andererseits hat kaum ein Betrieb die Kapazität, Reifen für jeden Bedarf, Geschmack und Geldbeutel vorzuhalten. Motorradreifenonline.de verfügt dank eigener Lager und angeschlossener Lieferanten ganzjährig über das gesamte Spektrum des Marktes, vom preiswerten Qualitätsreifen bis hin zu Premiumprodukt. So können Motorradwerkstätten und -händler jegliche Kundennachfrage ganz flexibel und einfach bedienen, ohne dass unnötig Platz beansprucht wird. Außerdem wird so kein Kapital gebunden."

Um dieses partnerschaftliche Handelsmodell zu unterstützen, setzt Motorradreifenonline.de auf faire Konditionen: Es gibt keine Registrierungsgebühren, Mindestbestellmengen, Vertragsbindungen oder versteckte Kosten, dafür aber vielseitige Zahlungs- und Rückgabeoptionen. "Deswegen lohnt ein Blick in unsere Shops eigentlich auch immer", sagt Faulstich. Zur Unterstützung der Neukundengewinnung ergänzen zusätzliche Delticom B2B Services die Einkaufsvorteile von Motorradreifenonline.de, die es Motorradwerkstätten und -händlern erlauben, vom wachsenden Internet-Reifengeschäft zu profitieren. Endverbraucher können sich ihre Reifen bei der Bestellung direkt an einen an die Delticom angeschlossenen Montagepartner liefern lassen mit Umsatzpotential für den jeweiligen Motorradhändler, ganz ohne zusätzlichen Werbeaufwand.

Motorradreifenonline.de ergänzt Delticoms bekannten Geschäftskunden-Onlineshop Autoreifenonline.de. Dessen Reifenangebot für Pkw, Lkw und Spezialfahrzeuge ist auch auf Motorradreifenonline.de nur wenige Klicks entfernt. Auf der Fachtagung bike und business 2017 in Würzburg wird Motorradreifenonline.de erstmals der Fachöffentlichkeit vorgestellt.

Über Motorradreifenonline.de

Motorradreifenonline.de ist der exklusive Onlineshop der Delticom AG für Motorrad-Werkstätten, Händler. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Motorradreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Motorrad- und Rollerreifen aller Marken und Größen für alle Segmente. Darüber hinaus haben Kunden Zugriff auf Reifen für Pkw, Lkw, Spezialreifen sowie Pkw-Ersatzteile. Händlerkunden profitieren neben dem breiten Sortiment von speziellen Einkaufskonditionen, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

