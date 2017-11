Nach einer Rally von 45 Prozent in nur zwei Jahren ist der deutsche Aktienmarkt in einer brenzligen Situation. Die Wirtschaft wächst zwar noch, aber immer mehr Dax-Werte enttäuschen die Erwartungen der Anleger; derzeit etwa Siemens, Fresenius oder Merck. Dazu kommt die Angst, die Notenbanken könnten den Aktienbörsen durch die für nächstes Jahr geplante Straffung der Geldpolitik wertvolle Liquidität entziehen. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die politische Wackelpartie, nach der in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, zwei Monate nach der Bundestagswahl noch immer keine neue Regierung steht.

Die Angst vor hohen Zinsen und einer schwachen Konjunktur hat die Aktienmärkte in den vergangenen drei Jahren zweimal einknicken lassen. In beiden Fällen verlor der Dax binnen weniger Monate mehr als ein Fünftel seines Wertes. Käme es in den nächsten Wochen zu einem ähnlichen Rückschlag, könnte der Dax in Richtung 10.000 Punkte abrutschen - an besonders schwachen Tagen womöglich sogar noch tiefer.

Wetten auf fallende Kurse

Gegen solche Kursrückschläge können sich Anleger wappnen. Arif Husain, Anlagestratege der Fondsgesellschaft T. Rowe Price, rät zu Wetten auf fallende Kurse. Dazu eignen sich zwei Strategien: Anleger leihen sich Papiere, verkaufen diese und kaufen sie sich später günstiger zurück (sogenannte Leerverkäufe). Oder sie erwerben Verkaufsoptionen (Puts), die im Wert zulegen, wenn die Börsen bald fallen sollten. "Beide Arten der Versicherung sind aktuell günstiger, als sie es jemals waren", so Husain. Während Leerverkäufe eher für millionenschwere Investoren infrage kommen, lassen sich mit Optionen auch Depots von wenigen Zehntausend Euro wetterfest machen.

Das Prinzip der Absicherung besteht darin, im Falle eines Börsenrückschlags ...

