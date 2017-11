Über Flüchtlinge wird viel geredet. Der Streit um Einreisebewilligungen für ihre Angehörigen hat sogar zum Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche beigetragen. Doch was denken die Asylbewerber und Flüchtlinge selbst?

Die meisten der seit 2015 zugewanderten Flüchtlinge will vor allem eines: schnell Arbeit und neue Freunde finden. Sie nehmen die deutsche Gesellschaft als ein Gemeinwesen wahr, das zwar gut organisiert ist, aber auch sehr verschlossen.

Das zeigen die Ergebnisse einer am Donnerstag veröffentlichten Studie mit dem Titel "Wie gelingt Integration? Asylsuchende über ihre Lebenslagen und Teilhabeperspektiven in Deutschland", die der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung erstellt hat. 62 Menschen wurden in Interviews ausführlich befragt.

"Es herrscht Ordnung und es gibt Gesetze. Deutschland hat viele Gesetze", zitieren die Forscher eine 37-jährige Afghanin. In Afghanistan habe sie wegen der angespannten Sicherheitslage nie ruhig geschlafen, "hier, wenn man nachts den Kopf auf ...

