Ottobrunn, 23.11.2017: Die Beratungsgesellschaft Carovus GmbH wird vom Acquisition Finance Magazine ACQ als Strategieberater des Jahres ausgezeichnet. Thomas Vogl, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, ist "Gamechanger of the year" 2017.

Seit 2006 führen das englischsprachige ACQ Magazine und das Nachrichtenportal ACQ5, mit weltweit über 165.000 Leser und Abonnenten eines der führenden internationalen News-Portale für Unternehmensnachrichten, die ACQ5 Global Awards durch. In einem rechtlich unabhängigen Nominierungsverfahren werden die Preisträger von der Branche selbst ausgewählt und bewertet. Jedes Jahr werden Branchenführer, herausragende Persönlichkeiten, Teams und Unternehmen mit den ACQ5 Global Awards ausgezeichnet, die in ihren Bereichen den Maßstab für Leistung, Innovation und Brillanz darstellen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir zu den diesjährigen Preisträgern der ACQ5 Global Awards zählen und als Branchenspezialist diese besondere Anerkennung für unsere Leistungen erhalten", erklärt Thomas Vogl, Geschäftsführer der Carovus GmbH.

Über Carovus Communication & Finance GmbH: Die Carovus Communication & Finance GmbH, mit Sitz in Ottobrunn bei München, wurde im Februar 2011 von dem Kommunikationswirt Thomas Vogl gegründet. Zunächst als unabhängiger Service- und Marketingpartner für Unternehmen aus dem Finanzsektor tätig, ist Carovus heute ein innovativer und leistungsfähiger Dienstleister und Berater sowie Know-how-Träger und Konzeptpartner. Carovus verfolgt verschiedene eigene Projekte, berät in strategischen Fragen und ist erfolgreich als Personaldienstleister tätig. Für das Angebot "Jobs für Berater" wurde das Unternehmen von den German Enterprise Awards 2017 als "Leading Experts in Financial Recruitment Services" ausgezeichnet.

Carovus Communication & Finance GmbH Maria-Merian-Straße 8 85521 Ottobrunn Telefon +49 (0)89-66 07 88 00 E-Mail presse@carovus.com

