Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Wirtschaft (BDI) hat nach neuen Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) eine optimistische Prognose für die Wachstumsentwicklung in diesem Jahr abgegeben. "Der BDI erwartet für das laufende Jahr ein Plus der Produktion im verarbeitenden Gewerbe um drei Prozent und einen BIP-Anstieg von mindestens zweieinviertel Prozent", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt bestätigt, dass das BIP im dritten Quartal um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist.

"Die deutsche Industrie bleibt Exportmotor und Kraftzentrum der größten Volkswirtschaft Europas", konstatierte Lang. Die Unternehmen profitierten in großem Maße von der konjunkturellen Erholung in Europa und der Belebung des Welthandels. Die Industrie wachse sogar stärker als das Bruttoinlandsprodukt insgesamt. "Die stabile wirtschaftliche Lage muss für Wachstumsvorsorge genutzt werden", forderte Lang aber. Die Unternehmen wollten klare Signale für Investitionen am Standort Deutschland. "Deshalb brauchen wir eine handlungsfähige und stabile Regierung", mahnte er.

Das Bundesfinanzministerium sagte bereits am Morgen eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs vorher und deutete für dieses Jahr ein möglicherweise höheres Wachstum an, als von ihr selbst mit 2,0 Prozent noch im Oktober erwartet. Das Ifo Institut erhöhte seine Schätzungen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Für das Jahr 2017 rechnen die Forscher jetzt mit einem Wachstum von 2,3 anstatt 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 09:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.