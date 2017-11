Sorglosigkeit auf Seiten der Anleger - die sieht man schon seit der Wahl zum letzten US-Präsidenten, Deutschland ohne politische Führung und auch ohne Aussicht auf eine baldige, stoppt die Investoren nicht. Doch heimlich, still und leise braut sich im Hintergrund ein zusätzliches Gewitter zusammen - die Carry-Währungen sollte man jetzt nicht außer acht lassen - Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Christoph Zwermann, Zwermann Financial, wann Neuwahlen sinnvoll sind und weshalb eine Minderheitsregierung nicht die schlimmste Wahl wäre.