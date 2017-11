Osnabrück (ots) -



Die Zahl der Binnenflüchtlinge in Afghanistan hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Etwa eine Million afghanische Flüchtlinge mussten bereits - aufgrund politischer Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan - aus ihrem Exil in Pakistan nach Afghanistan zurückkehren. Hinzu kamen im Jahr 2016 über 670.000 Binnenflüchtlinge. Viele leben jetzt in Flüchtlingscamps in Afghanistan, in denen sie vorübergehend ein provisorisches Zuhause aufbauen.



Eines dieser Camps für Binnenflüchtlinge ist Ali Lala. Es liegt etwa 2 km westlich des Zentrums der Provinzhauptstadt Ghazni. Viele Binnenflüchtlinge aus den Provinzen Helmand, Zabul, Uruzgan, Nimruz und Kandahar haben in dem Camp schon seit Jahren Zuflucht gefunden. Mittlerweile sind es über 400 Menschen, darunter viele Kinder und Frauen, die in Zelten und anderen provisorischen Behausungen leben. Die Männer können hin und wieder als Tagelöhner in sehr beschwerlichen Jobs arbeiten, mit denen sie sich mehr schlecht als recht über Wasser halten können. Um zu überleben müssen viele Frauen und Kinder betteln. Sie alle hoffen auf eine bessere Zukunft. Gerade im Winter, der jetzt hereinbricht und bitterkalt ist, leiden sie unter den harten Bedingungen. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu minus 15 Grad Celsius. Bei Schnee und Kälte bieten die Zelte wenig Schutz. Die Lebensmittel werden knapp und Erwerbsmöglichkeiten sind zu dieser Jahreszeit kaum vorhanden. In dieser schwierigen Situation allein gelassen, bitten die Flüchtlinge um Hilfe. Wie schon im letzten Winter plant der Afghanische Frauenverein e. V., die dort lebenden Familien mit Lebensmitteln und Decken zu unterstützen, um die größte Not zu lindern.



Der Afghanische Frauenverein e. V. ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die seit 25 Jahren für den Wiederaufbau und Frieden in Afghanistan arbeitet. Mit den Projekten, die vorwiegend in ländlichen Gegenden liegen, werden gezielt Frauen und Kinder gefördert. Neben Nothilfeaktionen werden hauptsächlich Projekte unter der Leitlinie "Hilfe zur Selbsthilfe" in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Trinkwasserversorgung durchgeführt.



Das bestehende Team des Afghanischen Frauenvereins e. V. vor Ort gewährleistet Einkauf, Logistik und Verteilung der geplanten Nothilfeaktion im Flüchtlingscamp Ali Lala.



Für die geplante Winternothilfeaktion wird dringend finanzielle Unterstützung benötigt. Jede Spende hilft diesen Menschen im kommenden harten Winter. Der Afghanische Frauenverein e.V. bittet unter dem Stichwort "Winternothilfe 2017 Ghazni" um Unterstützung.



