Die Energiemarkt-Experten aus Berlin haben ihre Kurzstudie aktualisiert. Demnach sinken die Erlöse für Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen nur minimal, wenn Sie wegen länger anhaltenden negativen Strompreisen an der Börse auf ihre Vergütung verzichten müssen.Mit dem EEG 2014 hatte die Politik die Regelung eingeführt, dass alle EEG-Anlagen, die unter die verpflichtende Direktvermarktung fallen, für ihren Strom keine Vergütung mehr erhalten, wenn der Preis an der Strombörse in mindestens sechs aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist. Der Vergütungsausfall betrifft die Stunden mit negativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...