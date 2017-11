Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-23 / 15:33 *Ratingen, 23. November 2017 - *Der Online-Broker CapTrader hat im Jahr 2017 sein soziales Engagement erweitert. Mittlerweile unterstützt die zur FXFlat Wertpapierhandelsbank gehörige Marke knapp ein Dutzend Projekte. "Gerade als ein Unternehmen, in dessen Geschäft sich nahezu alles um Zahlen und Märkte dreht, ist es uns wichtig, mit unserem Engagement den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar denjenigen, der es besonders schwer im Leben hat", erklärt Rafael Neustadt, CEO der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Das soziale Engagement von CapTrader kommt unter anderem Kindern zugute. So unterstützt der Online-Broker das Projekt Froschkönig Düsseldorf, das sich der Bekämpfung von Kinderarmut gewidmet hat, das Projekt It's for Kids, in dem misshandelte und vernachlässigte Kinder betreut werden, und die Elterninitiative Kinderkrebshilfe e.V. der Uniklinik Düsseldorf. Auch Menschen, die mit körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen leben, werden von CapTrader durch Spenden gefördert. So gehören die Helen-Keller-Schule Ratingen, die eine Behindertenwerkstatt betreibt, die AIDS-Hilfe Düsseldorf, das Zentrum für Brustgesundheit und Brustkrebsangelegenheiten und die Handicap-Klettergruppe DAV Köln zu den Zielen der CapTrader-Hilfe. Erweitert wurde die Initiative des Online-Brokers in diesem Jahr zudem um die Unterstützung der Opfer des verheerenden Erdbebens in Mexiko. Wer es CapTrader gleichtun und etwa mit Spenden helfen möchte, findet hier eine Liste von Projekten, die der Online-Broker unterstützt, sowie Links, unter denen er sich über die Möglichkeiten der Hilfe informieren kann: - AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. [1] - Zentrum für Brustgesundheit und Brustkrebsangelegenheiten [2] - Handicap-Klettergruppe DAV Köln - Erdbeben Mexiko [3] - It's for Kids [4] - "Ratinger" Tafel für die Heilsarmee in den Ring [5] - Elterninitiative Kinderkrebshilfe e.V. der Uniklinik Düsseldorf [6] - Notfelle e.V. [7] *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest, nunmehr die Vermögensverwaltung der FXFlat) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-00 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cap Trader - eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-11-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 632265 2017-11-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c96ead2fce9c4ba7b8545084f800aec9&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b8b63e3a94b1387ab7c37e5cb0571eda&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6dd4f8bdc13f406c0bfe0175adb346e2&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6d0e027fc2bf1c1fa6e3916900696bec&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1279a8cd425fced6d2e94b823f254d23&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a9913fd5c217d4f4a113d1b51203e623&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=684e5cbffb20c0bc5646e00c12674944&application_id=632265&site_id=vwd&application_name=news

