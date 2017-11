Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verhandlungen über die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 sind nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret so gut wie beendet. Dombret sagt bei einem Kolloquium in Frankfurt laut vorab verbreitetem Redetext: "Bei der Basel-3-Reform ist ein Kompromiss in greifbarer Nähe. Auf technischer Ebene sind die Verhandlungen abgeschlossen." Damit wäre die Reformagenda der G20 im Wesentlichen erfüllt.

Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters könnten die Chefs der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden (GHOS) am 7. Dezember das Reformpaket verabschieden, auch wenn es in Deutschland noch stark umstritten ist. So fordert der Bankenverband BdB, eine europafreundlichere Variante von Basel 3 einzuführen, da der aktuelle vorliegende Kompromiss Europa gegenüber Amerika deutlich benachteilige.

Kritikpunkt ist, dass Basel 3 den Nutzen, den Banken aus dem Einsatz interner Modell bei der Berechnung der eigenen Risikoaktiva und damit ihrer Eigenkapitalanforderungen ziehen dürfen, stärker eingeschränkt werden soll als den Europäern lieb ist. So müssen die Risikoaktiva mindestens 72,5 Prozent des Wert ausmachen, der im Rahmen des so genannten Standardansatzes ermittelt wurde.

