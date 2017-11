Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sportlich Gutes tun: Auf einer Aktionsfläche in der Krombacher Erlebniswelt war vom 4. bis 22. November jeder eingeladen, für den guten Zweck in die Pedale zu treten. Die Abschlussbilanz: Krombacher Mitarbeiter und Gäste fuhren 11.312 Minuten auf Indoor-Cycling Rädern - und das hat sich für den RTL-Spendenmarathon gelohnt. Pro gefahrene Minute gab es nämlich 1 Euro für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Dank einer zusätzlichen Spende von Krombacher o,0% konnte RTL Charity Gesamtleiter Wolfram Kons einen Scheck in Höhe von stolzen 40.000 Euro für notleidende Kinder entgegennehmen.



Heute um 18.00 Uhr fällt der Startschuss für den 22. RTL-Spendenmarathon. 24 ½ Stunden laufen wieder die Telefone für den guten Zweck heiß. Begleitet wird der RTL-Spendenmarathon wie zuvor von einer außergewöhnlichen 24-Stunden-Aktion mit Joey Kelly. In diesem Jahr ist es die "24 h-KETTCAR-Challenge", bei der der Ausdauersportler und Krombacher o,0% Markenbotschafter sich der großen Herausforderung stellt, für den guten Zweck 24 Stunden KETTCAR zu fahren und damit gleich einen neuen Weltrekord aufzustellen. Zeitgleich versuchen 20 Firmenteams, auch ihr KETTCAR über den gesamten Zeitraum in Bewegung zu halten - erfolgreich mit dabei ist auch das Krombacher o,0% Team.



"Klar, dass wir mit Krombacher o,0% als sportlich-isotonischen Durstlöscher und unserem Markenbotschafter Joey Kelly gerne dabei sind und helfen. Das gesellschaftliche Engagement gehört untrennbar zur Krombacher Markenphilosophie und ist uns ein besonderes Anliegen", so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei.



OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42000 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42000.rss2



Pressekontakt: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Dr. Franz-J.Weihrauch Tel.: 02732-880-815 Mail: presse@krombacher.de