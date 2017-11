One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin plc - KEOS GbR zum gemeinsamen Vertreter der EUR 225.000.000, 2011/2018, 8,250% Anleihe (ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B) gewählt

München, 23. November 2017 - Am 22. November 2017 fand in Berlin die Anleihegläubigerversammlung der von der Air Berlin plc emittierten EUR 225.000.000, 2011/2018, 8,250% Unternehmensanleihe (ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B) statt. Die Anleihegläubiger haben mit Beschluss der Gläubigerversammlung vom 22. November 2017 die KEOS GbR ("KEOS") mit einer Mehrheit von 99,96% der abgegebenen Stimmen zum gemeinsamen Vertreter gewählt und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin plc beauftragt. Die KEOS ist ein Gemeinschaftsunternehmen der K&E Treuhand GmbH und der One Square Advisory Services GmbH. KEOS wird ausschließlich die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin plc wahrnehmen mit dem Ziel, die Befriedigung der Anleihegläubiger zu maximieren. Hierzu wird KEOS sich dafür einsetzen, dass mögliche Ansprüche der Insolvenzmasse in alle Richtungen umfassend geprüft werden.

Des Weiteren wird KEOS die Ansprüche der Anleihegläubiger auf Zahlung von Kapital und Zinsen nach entsprechender Aufforderung durch den Sachwalter an die Gläubiger zur Insolvenztabelle anmelden. Von den einzelnen Gläubigern ist hierzu nichts zu veranlassen.

KEOS wird die Anleihegläubiger der Air Berlin plc über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter airberlin@onesquareadvisors.com zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger werden gebeten, sich unter dieser Adresse oder auf unserer Homepage unter "Anleihe" / "Air Berlin" für den Email-Verteiler anzumelden.

Kontakt: KEOS GbR c/o One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München Tel +49 89 15 98 98 0 fax +49 89 15 98 98 22 email airberlin@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com

