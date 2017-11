Das Weihnachtsgeschäft ist bereits voll im Gange. Aktuell sind wir mitten in der sogenannten Cyberweek und morgen steht der sogenannte "Black-Friday" vor der Tür, am Montag gibt es dann auch noch den sogenannten "Cyber-Monday". Der Handel gewährt in dieser Zeit Rabatte von 50 bis zu 50 Prozent oder mehr. Wie wichtig sind die Tage für Amazon und Co. eigentlich mittlerweile? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.