ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US67010F3010 Novogen Ltd. 23.11.2017 US48669G1058 Novogen Ltd. 24.11.2017 Tausch 1:1

CA8534501041 Choom Holdings Inc. 23.11.2017 CA17040B1013 Choom Holdings Inc. 24.11.2017 Tausch 1:1