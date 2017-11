Luxembourg/Berlin (ots) -



2018 steht quasi schon vor der Tür und damit stellt sich auch die Frage, was das neue Jahr so alles an Überraschungen bereit hält. Eine prima Möglichkeit, dem neuen Jahr entspannt zu begegnen, sind Motto-Inspirationen: kurz, knackig und positiv.



Solche Motto-Inspirationen gibt es jetzt auch bei Energy Drink 28 BLACK. Unter der Überschrift "Lucky 2018" kann jeder, der im Besitz eines Deckelcodes ist, auf www.28black.de quasi im Vorgriff auf Silvester eine Rakete zünden und erhält im Gegenzug dafür sein 28 BLACK Neujahrsmotto. So vorbereitet lässt sich 2018 mit lässiger Attitüde bewältigen getreu der Devise "das Leben ist ein Fluss, ich schwimme obenauf". Doch nicht nur Motto-Inspirationen gibt es bei "Lucky 2018". Alle, die mitmachen, haben auch die Möglichkeit, eins der coolen 28 BLACK Thinkbooks zu gewinnen. Ausgestattet mit einem Jahreskalender sind die 28 BLACK Thinkbooks Ideenspeicher, Arbeitswerkzeug und täglicher Begleiter für 2018. Zu jedem Thinkbook dazu gibt es einen 4-Pack 28 BLACK mit dem Klassiker Açaí, den Highlights 2017 Sour Mango-Kiwi und Baobab und der Produktneuheit 2018: Absolute Zero Guava-Passion Fruit.



Das 28 BLACK Deckelcode-Gewinnspiel "Lucky 2018" läuft bis einschließlich 07.01.2018, die Teilnahme ist mit nur einem Deckelcode möglich.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



