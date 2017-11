ESSEN (Dow Jones)--Die Arbeitnehmer bei Thyssenkrupp sind offenbar bereit, sich mit der Konzernführung an einen Tisch zu setzen und nach öffentlichen Protesten Verhandlungen über ihre Forderungen für eine Fusion der Stahlsparte mit der britischen Tata Steel aufzunehmen. Der Arbeitsdirektor des Konzerns, Oliver Burkhard, schrieb am Donnerstagnachmittag in einem Tweet: "Gute Nachrichten: Morgen beginnen die Verhandlungen zum Stahl-Joint-Venture mit der Mitbestimmung".

Von der IG Metall war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Am Morgen hatten sich nahezu 8.000 Stahlarbeiter in Andernach zu einer Protestkundgebung gegen die Fusionspläne getroffen, während der Thyssenkrupp-Vorstand am Konzernsitz die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vorstellte.

Betriebsräte und IG Metall verlangen von der Unternehmensführung langfristige Zusagen für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Stahlstandorten. Sie beklagen, dass bei den bisherigen Treffen der eingesetzten Arbeitsgruppe keine konkreten Pläne auf den Tisch gekommen seien.

Arbeitsdirektor Burkhard sagte auf der Bilanzpressekonferenz, bisher habe es mit der Arbeitsnehmervertretung nur Sondierungen gegeben, nicht aber Verhandlungen. Er sei aber optimistisch, dass diese in Kürze begännen und dass dabei auch eine einvernehmliche Lösung gefunden werde. "Wir wollen keinen Vertrag gegen die Arbeitnehmer schließen", fügte er hinzu.

Damit sind offenbar Zugeständnisse möglich. Thyssenkrupp sei verhandlungsbereit, so der Manager. Die Zeit drängt: Schon Anfang nächsten Jahres soll nach der Konzernplanung der endgültige Joint-Venture-Vertrag mit Tata geschlossen werden. Bis dahin soll eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern möglichst stehen.

Etwa 2.000 Jobs, davon 1.000 in der Verwaltung sollen nach bisherigem Stand bei der Fusion auf beiden Seiten abgebaut werden, um das Gemeinschaftsunternehmen wettbewerbsfähig zu machen. Die IG Metall fürchtet, dass es noch mehr werden können.

