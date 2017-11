Mainz (ots) - Woche 47/17 Freitag, 24.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016



5.40 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016



6.10 Mördern auf der Spur Verschwundene Leichen Deutschland 2016



6.40 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



7.10 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



7.55 forum am freitag



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Frontal 21 Deutschland 2017



8.55 auslandsjournal Deutschland 2017



9.25 Jagd auf Christen Terror und Exodus im Nahen Osten



10.15 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017



10.40 auslandsjournal - die doku An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS Irak 2016



( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



22.25 Hitlers Stealth Fighter 23.10 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013



23.50 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2



0.30 heute-journal



1.00 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Die Akte Heß Deutschland 2012



1.45 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



2.30 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



3.15 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



4.00 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden Deutschland 2013



4.40 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall Deutschland 2013







Woche 49/17 Sonntag, 03.12.



Bitte Programmänderung beachten:



7.45 WISO-Dokumentation Die Maschen der Handwerker Schlechter Service, hohe Rechnungen Deutschland 2014



"Jagd aufs Erbe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )







Woche 50/17 Samstag, 09.12.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015



"Vollgas brutal: Was tun gegen Rüpel und Raser?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung



"Blitzeis: Warten auf Katrin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )







Sonntag, 10.12.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult Frankreich 2014



"Eisenbahnstraße Leipzig - Crimespot oder Multikulti- Wunderland?" entfällt 6.15 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden



"Die Rache der Rocker" um 6.00 Uhr entfällt 7.00 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



7.45 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016



8.30 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016



9.15 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016



9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.00 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



10.45 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



11.30 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr



12.15 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen



13.00 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



13.30 Leschs Kosmos Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher? Deutschland 2015



"Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Bewegte Zeiten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen )



Woche 51/17 Dienstag, 19.12.



Bitte Programmänderung beachten:



4.45 auslandsjournal - die doku Kampf um Rakka



"Verschwörung oder Wahrheit - MH17 - Abschuss über der Ukraine" entfällt



Mittwoch, 20.12.



Bitte Programmänderung beachten:



10.15 ZDFzoom Die Macht von Amazon Günstig, aber gnadenlos? Deutschland 2015



"37°: Das muss ich jetzt haben - Von Menschen mit Kaufsucht" entfällt 10.45 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



"Shoppingcenter - Fluch oder Segen?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 52/17 Freitag, 29.12.



Bitte Programmänderung beachten:



2.00 Expedition Pearl Harbor USA 2016



"ZDF-History: Pearl Harbor" entfällt "ZDF-History: Operation D-Day" um 2.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )



