Das Jamaika-Aus macht bisher unmögliche Allianzen möglich - so in der Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge. Der soll ausgesetzt bleiben, sagen CDU und FDP und wecken das Interesse der AfD für einen Schulterschluss.

Kaum ein Thema war so heftig umstritten in den Jamaika-Gesprächen wie der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Große Koalition hatte den Nachzug bei Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus für zwei Jahre bis März 2018 ausgesetzt. Die Grünen verlangten, dass er anschließend wieder zugelassen wird. Die CDU und vor allem die CSU lehnen dies ab. Die FDP ebenso.

Nun sind die Sondierungen nach dem Ausstieg der Liberalen hinfällig, das Streit-Thema ist aber geblieben. Das ist insofern misslich, da nicht absehbar ist, wie es politisch in Deutschland weiter geht und der Bundestag nur begrenzt handlungsfähig ist. Angesichts der langwierigen Regierungsbildung wurde ein sogenannter Hauptausschuss eingesetzt, der im Gesetzgebungsverfahren die Rolle der ordentlichen Bundestags-Ausschüsse übernimmt, die erst nach der Koalitionsbildung besetzt werden.

Der Ausschuss könnte schon bald in der Frage des Familiennachzugs aktiv werden. Denn wenn die Abgeordneten das Thema auf die lange Bank schieben, kann durchaus passieren, dass eine Neuregelung verpasst wird und dann der Familiennachzug wieder aufgenommen wird. Das ist nicht im Sinne von Union und FDP. Und auch die AfD will das verhindern - und sieht ihre Chance für einen parteiübergreifenden Schulterschluss gekommen.

"Mit Union, AfD und FDP gibt es im Bundestag eine parlamentarische Mehrheit für die dauerhafte Abschaffung des Familiennachzuges für diese Gruppe von Migranten", sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. "Die Abgeordneten müssen jetzt über ihren parteipolitischen Schatten springen und an Deutschland denken und im Sinne des Gemeinwohls handeln."

Handeln wollen Union und FDP tatsächlich, an eine Kooperation mit der AfD denken sie dabei aber nicht. Wobei es am Ende natürlich der AfD überlassen bleibt, ob sie mit etwaigen Initiativen der anderen Fraktionen stimmt. Am weitesten scheinen in dieser Hinsicht die Liberalen. "Unsere Fraktion will in dieser Sache eine Gesetzesinitiative ins Parlament einbringen", sagte FDP-Chef Christian Lindner dem "Spiegel". "Wir schlagen vor, den ...

