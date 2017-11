Mainz (ots) -



In Matti Geschonnecks Krimidrama "Brandnächte" am Montag, 27. November 2017, 20.15 Uhr, will eine Münchner Anwältin die Wahrheit über den Tod ihrer Schwester herausfinden. In dem Fernsehfilm nach dem Drehbuch von Hannah Hollinger spielen Sophie von Kessel, Tobias Moretti, Barbara Auer, Nikolaus Paryla und Thomas Loibl.



Anonyme E-Mails machen Anwältin Julia Gerber (Sophie von Kessel) zu schaffen. Der Verfasser glaubt nicht, dass Julias Schwester Sophia (Inez Björg David) von dem vor acht Jahren überführten, mutmaßlichen Täter bei einem Brandanschlag ermordet wurde. Zunehmend verunsichert kehrt die Anwältin in ihr Heimatdorf im Voralpenland zurück. Schritt für Schritt will sie die Vergangenheit aufarbeiten und herausfinden, was sich in der Brandnacht tatsächlich zugetragen hatte. Sie sucht Kontakt zu Jens Maurer (Tobias Moretti), der damals die Ermittlungen leitete, und verabredet sich mit Psychologin Lisa Poldack (Barbara Auer). Bei dieser war der kürzlich verstorbene vermeintliche Täter seit seinem Geständnis in Behandlung. Obwohl Julia alle Dorfbewohner von früher kennt, trifft sie bei ihren Nachforschungen auf Argwohn, Verschlossenheit und Lügen - und bringt sich dabei selbst in Gefahr.



