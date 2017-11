Der andauernde Tarifkonflikt bei Amazon könnte den Konzern nun hart treffen: Verdi kündigte Streiks am "Black Friday" an. Auch in anderen europäischen Verteilerzentren soll am Freitag die Arbeit niedergelegt werden.

Die Gewerkschaft Verdi will den US-Onlineriesen Amazon am "Black Friday" bestreiken, für den der Konzern mit zahlreichen Sonderangeboten wirbt. Weitere Arbeitsniederlegungen der Gewerkschaft im wichtigen Weihnachtsgeschäft könnten folgen: "Man kann davon ausgehen, dass wir über weitere Aktionen noch vor Weihnachten nachdenken", sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Verdi rufe für die sechs großen Amazon-Verteilzentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...