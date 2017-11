Lausanne - Der erste europäische Accelerator im Bereich Bildungstechnologie (EdTech) an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) hat gehalten, was er versprochen hatte: Sieben der zehn für das Programm ausgewählten EdTech-Startups wurden im Pitching-Finale ausgezeichnet. Die Gewinner des 11-wöchigen Programms, das venturelab zusammen mit der EPFL im Namen des Kickstart Accelerators organisierte, heissen Mathrix (F) und UbiSim (CH). Sie gewinnen je CHF 25'000. Einen Teil des Mathrix-Preises steuert das Institut Le Rosey bei.

Dual Academy (CH), InTeach (F), MalMath (D), Teachy/SOSNachhilfe (CH) und The Experience Accelerator (CH) erhalten je 10'000 CHF. Zusätzlich zum Preisgeld in Höhe von total 100'000 CHF wurden im Rahmen des Programms auch Stipendien im Gesamtwert von 80'000 CHF vergeben.

Danièle Castle, Leiterin des Kickstart Accelerator EdTech-Bereichs bei venturelab, erklärt: "Das war der erste EdTech-Accelerator in Europa und wir sind stolz darauf, was die zehn Startups geschafft haben. Unter anderem wurden fünf Wirksamkeitsnachweise, 14 Pilotprojekte und 9 Beta-Tests durchgeführt sowie drei strategische Partner gefunden und 12 Test-Launches organisiert. Die Jungunternehmer konnten vom Umfeld im EdTech Collider in Lausanne sowie von der Unterstützung durch ausgezeichnete Mentoren, Fachleute und Unternehmen stark profitieren."

Mathrix macht Online-Mathematikunterricht attraktiv für Teenager

Das von den jungen EPFL-Absolventen Filipi Cabalzar und Julien ...

