FMW-Redaktion

Der WTI-Ölpreis hat sich von gestern auf heute weiter robust gezeigt. Auch wenn es gestern nach den US-Lagerdaten ein paar Cents runter ging von 57,70 auf 57,30 Dollar, erholte man sich wieder ganz schnell. Der Kurs pendelte dann weiter knapp unter 58 Dollar bis heute Mittag, um dann heute um 14 Uhr über die 58 Dollar-Marke zu springen (jetzt 58,27 Dollar).

Gestern berichteten wir schon über den Aufwärtstrend im Öl, und warum man sich derzeit positive Gründe sucht, sozusagen als Legitimation für den steigenden Markt. Heute möchten wir die Thematik fortsetzen. Dass der Markt einfach steigen will, erkennt man heute auch an drei eher schlechten Nachrichten für die Öl-Bullen, die aber wunderbar ignoriert werden. Auch wenn die Liquidität am US-Feiertag gering ist, könnten immer noch genug Trader in Europa die Ölpreis nach unten jagen - was aber nicht geschieht.

Erstens mal wäre da die gestrige Verkündung der Ölfördermenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...