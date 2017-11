Die chinesische Regierung verschärft die Regulierung zur Kreditaufnahme und löst damit einen Abverkauf auf dem Anleihenmarkt aus, der auch Aktien mitreißt. Investoren sollten in den Schwellenländern nur mit den besten Asset Managern investiert sein.Der Aktienmarkt in China bekommt die Auswirkungen eines anhaltenden Abverkaufs bei chinesischen Anleihen zu spüren. Der Grund: China ist hoch verschuldet und die Regierung verschärft die Regeln zur Kreditaufnahme, damit sich Unternehmen nicht mehr so stark verschulden können. Das sind schlechte Nachrichten für Aktien. Chinesische Blue Chip-Aktien des CSI300 verbuchten mit einem Minus von knapp drei Prozent die höchsten Verluste seit 18 Monaten, wie Reuters berichtet. Die Zinsen für chinesische zehnjährige Staatsanleihen schossen mit einem Stand von 4,03 Prozent auf ein Dreijahres-Hoch.

