Mainz (ots) - Freitag, 24. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Online-Bezahldienst unter der Lupe - Wann greift Käuferschutz bei PayPal? Vor dem Tag gegen Gewalt an Frauen - Wie kann geholfen werden? Weihnachtsmarkt-Besuch in Valkenburg - Adventsstimmung unter der Erde Schokotörtchen mit Quittengelee - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier



Gast im Studio: Michaela May, Schauspielerin



Freitag, 24. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Neuer Lebensmut für Obdachlosen - Freiwillige schenken "Little Home" Stadt betoniert Vorgarten - Ungeklärtes Eigentum Expedition Bensdorf - In der Heimat der alten Reichsbahn



Freitag, 24. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Mit nur 200 Euro nach Helsinki? - ZDF-Reporterin Yvette macht den Test



Freitag, 24. November 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Gene Simmons in Berlin - "Kiss" feiern Jubiläum Ben Affleck im Interview - Mit "Justice League" im Kino Charity-Event mit Til Schweiger - Aktion für Berliner Kältehilfe



Freitag, 24. November 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Opposition ist geil - Von der neuen Lust am Nicht-Regieren In wie vielen Deutschlands leben wir? - Keine Gesellschaft, nur noch Milieus Modigliani in London & St. Petersburg - Wiederentdeckung eines Einzelgängers Schlafen ist der neue Sex - Absurditäten um Allnächtliches "Der goldene Handschuh" in Hamburg - Heinz Strunks Roman auf der Bühne



Gäste: Little Dragon, Band, mit "Sweet" Heinz Bude, Makrosoziologe - Zu Opposition und Gerechtigkeit



