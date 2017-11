Zürich (awp) - Die zweitgrösste Kryptowährung Ether ist am Donnerstag über die Marke von 400 USD gesprungen und hat dabei neue Rekordhochs erreicht: An der Börse Bitstamp lag die Notierung am späten Nachmittag bei gut 413 USD, was einem Tagesanstieg von 13% entspricht. Die Kapitalisierung liegt bei knapp 40 Mrd USD. Beobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...