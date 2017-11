Das Marketing steht vor einer großen digitalen Herausforderung. Oft werden Kundendaten nicht richtig genutzt. Beim Deutschen Marketingtag berichteten Firmen wie Mister Spex oder die Commerzbank, wie es besser gehen kann.

Kein Marketingkongress, bei dem Softwarekonzerne wie SAP oder IBM fehlen dürfen. Die Unternehmen werden immer digitaler, das sorgt dafür, dass die Disziplinen Marketing, Vertrieb und IT dichter zusammenrücken. Doch wer hat die Deutungshoheit? Kann sich der Marketingverantwortliche gegen die immer wichtiger werdende IT-Kompetenz am Ende noch durchsetzen? Dies war eine der Fragen, die in Frankfurt beim 44. Deutsche Marketingtag unter dem Motto "Next Level Marketing" diskutiert wurden.

Fakt ist: Das moderne Marketing steht vor einer großen digitalen Herausforderung. Bernd Skiera, BWL-Professor an der Universität Frankfurt, berichtete davon, dass Unternehmen über Onlinewerbung zwar viele Daten und Kontakte ermitteln würden, es aber oft nicht schafften, diese zum Vertrieb durchzuleiten und in einen höheren Abverkauf umzuwandeln. Der Kundenkontakt werde nicht richtig genutzt - auf der langen Strecke zwischen Marketing und Vertrieb gehe er verloren.

Wie der Kontakt erhalten bleibt, darüber sprach Jens Reich, Marketingchef des Online-Optikers Mister Spex. Das datengeriebene Unternehmen, das Platzhirschen wie Fielmann und Apollo Konkurrenz macht, muss die Kunden davon überzeugen, dass Brillenkauf im Internet Sinn macht. TV-Werbung und Mundpropaganda seien dabei die wirkungsvollsten Kanäle, meinte Reich.

Hat sich der Kunde für einen Onlinekauf entschieden und bei ...

