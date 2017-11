Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-23 / 17:06 *Frankfurt am Main, den 23. November 2017* - Die DVB Bank SE (DVB) gibt bekannt, dass Bart Veldhuizen zum 30. November 2017 aus dem Vorstand der DVB ausscheiden und die Bank verlassen wird. David Goring-Thomas, im Vorstand der DVB verantwortlich für die Geschäftsbereiche Aviation Finance und Land Transport Finance, wird ab 1. Dezember 2017 auch die Zuständigkeit für den Geschäftsbereich Shipping Finance übernehmen. Wolfgang Köhler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DVB, und Ralf Bedranowsky, Vorsitzender des Vorstands der DVB, erklärten: "Wir danken Bart Veldhuizen für sein wertvolles Engagement im Schifffahrts-Finanzierungsgeschäft der DVB. Er hat einen erheblichen Beitrag zur Anpassung des maritimen Geschäftsbereichs geleistet, um der anhaltenden Krise an den Schifffahrtsmärkten zu begegnen. Wir bedauern Bart Veldhuizens Entscheidung, doch respektieren wir seinen Wunsch, andere berufliche Interessen zu verfolgen. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute." Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Veldhuizen werden die Zuständigkeiten im Vorstand der DVB neu geordnet. David Goring-Thomas, derzeit verantwortlich für die Geschäftsbereiche Aviation Finance und Land Transport Finance der Bank, wird zusätzlich die Verantwortung für den Kerngeschäftsbereich Shipping Finance übernehmen. Des Weiteren wird David Goring-Thomas im Vorstand auch für das DVB Corporate Finance-Geschäft zuständig sein. Er ist eine langjährige Führungspersönlichkeit der Bank, dessen Expertise und Führungsqualitäten innerhalb und außerhalb der DVB geschätzt werden. In den letzten 15 Jahren hat er einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen geschäftlichen Entwicklung der DVB geleistet. *Über die DVB Bank SE:* Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist spezialisiert auf das internationale Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an allen wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London und Oslo), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.dvbbank.com [1]. *Ansprechpartnerin:* Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DVB Bank SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-11-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 632289 2017-11-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=38c4bfc2c12fcfe73cb4c61a8cb62b40&application_id=632289&site_id=vwd&application_name=news

