Berlin - Gleich zwei Auszeichnungen gab es für GAM am gestrigen Abend bei den Scope Investment Awards 2018 in Berlin: Unter den Fondshäusern wurde GAM zum Besten Asset Manager Absolute Return gekürt, so GAM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...