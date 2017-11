Frankfurt - Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A (ISIN DE000A1J16W9/ WKN A1J16W) verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren, so die Experten von Metzler Asset Management.Der Fonds investiere benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 50% nicht überschreiten solle, sowie bis zu 7% des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens werde in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield-Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen.

