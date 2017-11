Rostock (ots) -



Am Dienstag, den 14. November 2017, wurde der Jahresbericht 2017 im Rahmen der "Maritime Convention" in Berlin vorgestellt. Der jährliche Bericht zur maritimen Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland erscheint zum 30. Mal, dieses Jahr unter der Federführung von Konteradmiral Thorsten Kähler, Chef des Stabes Marinekommando.



Auf den 276 Seiten befinden sich beispielsweise Informationen zu den neuesten maritimen Entwicklungen, zum Welthandel, zur Welthandelsflotte und zur deutschen maritimen Wirtschaft. Im Mittelpunkt des Berichts stehen die Fakten zur maritimen Abhängigkeit Deutschlands.



Der Bericht steht ab sofort kostenlos zum Download unter www.marine.de zur Verfügung.



