Mainz (ots) - Samstag, 25. November 2017, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Leben ohne Dich! Moderation: Sandra Olbrich



Ein Stück der Zukunft ist Menschen genommen, die einen nahen Angehörigen verlieren. Für den Weg zurück ins Leben braucht es viel Kraft und Unterstützung. So wie bei Nadine, als ihr kleiner Bruder mit acht Jahren stirbt. Als ihre Mutter merkt, wie schlecht es ihr geht, sucht sie nach Hilfsangeboten. Doch die Wartezeiten bei Psychologen sind lang. Therapeutische Unterstützung bietet da die Klinik Tannheim.



Die Nachsorgeklinik ist eine familienorientierte Reha für "verwaiste Familien". Vier Wochen lang werden so genannte Kernfamilien in ihrer Trauer begleitet. Wichtiger Teil des Reha-Programms sind Gruppen- und Einzelgespräche. Entscheidend ist, dass die ganze Familie mitmacht.



Und wo Sprache an ihre Grenzen kommt, kann Kunsttherapie begleitend unterstützen. Viele Menschen können über Farben und Formen ihre Trauer, Wut und Ohnmacht ausdrücken.



Samstag, 25. November 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Hängepartie in Berlin - Neuwahlen oder doch GroKo? CSU nach Neuaufstellung - Showdown in München Handy am Steuer - Polizei verhängt hohe Bußgelder Hammer der Woche - Wald muss weg für Öko-Fläche



Sonntag, 26. November 2017, 9.03 Uhr



sonntags Letzte Dinge Moderation: Andrea Ballschuh



Kaum etwas fällt uns so schwer wie der Umgang mit Tod, Sterben, Trauer - das Regeln letzter Dinge. Viele unterschätzen zudem die Folgen mangelnder Vorsorge, vor allem für die Hinterbliebenen. Für die Angehörigen beginnt eine Zeit großer Hilflosigkeit, Auseinandersetzungen und Krisen. Was kann man tun, um die letzten Dinge besser zu bewältigen? Welche Vorkehrungen helfen, die Abwicklung für die Hinterbliebenen zu erleichtern?



