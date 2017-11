Der 90-jährige SPD-Vordenker Erhard Eppler sieht die Sozialdemokraten nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen in der Pflicht. Für Parteichef Schulz findet der Ex-Bundesminister allerdings keine freundlichen Worte.

Erhard Eppler, der in zwei Wochen stolze 91 Jahre alt wird, werkelt zwar gerade in seinem Garten in Schwäbisch Hall. In seinem Alter hat er schon ziemlich viel miterlebt. Aber selbst für den SPD-Politiker der alten Riege, ist die aktuelle Situation ein Novum. Die Lage der Sozialdemokraten treibt den ehemaligen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit so um, dass er gerne zu einem Gespräch bereit ist. Die "graue Eminenz" der SPD redet im Handelsblatt-Interview über das für und wieder einer Großen Koalition, die Fehler von Martin Schulz und warum Neuwahlen die schlechteste Option sind.

Herr Eppler, Sie sind seit über 60 Jahren in der SPD. Wie ist die Rolle der Sozialdemokraten nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zu bewerten?Ich sehe die Sozialdemokraten in der Pflicht. Die Partei hat aber gute Gründe, nicht wieder in eine Große Koalition einzutreten. Um aus der schwierigen Lage herauszukommen, sollte sie aber zumindest bereit sein, eine Minderheitsregierung der Union zu dulden. Ich glaube, dass das relativ gut funktionieren würde, weil die beiden Führungsmannschaften sich sehr gut kennen. Da weiß jeder in der Union, mit wem er mal reden muss, bevor er etwas in den Bundestag einbringt. Es ist eine für die SPD durchaus nicht leichte, aber für die Bundesrepublik erträgliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...