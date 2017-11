Gastgeber der Dechema-Veranstaltung unter dem Schwerpunkt "Prozessführung in der modernen Produktion: Brückenschläge von der Fertigungstechnik zur Industrie 4.0" war dieses Jahr der Automatisierer und Pneumatik-Experte Festo. In dessen Hauptsitz in Esslingen tauschten sich die Teilnehmer vom 20. bis 22.11.2017 in vier Vortragsreihen sowie einer Fach- und Posterausstellung aus und nutzten den beabsichtigten "Trialog" zwischen Wissenschaft, Produktion und Anwendung intensiv. Die familiäre Atmosphäre in der Gemeinschaft der Prozessanalytiker machte die Ausstellung zu einem erfolgreichen Networking-Event für die Besucher wie auch die ausstellenden Unternehmen. Während der Vortrags-Sessions legten die Veranstalter auf eine ...

